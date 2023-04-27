Malatya'da asayiş uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'da asayiş uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlere devam edildi.

Ekipler, deprem sonrasında boş kalan cadde ve sokaklarda ekipler devriye, sabit nokta ile şok uygulama yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca, 3 kesici alet, 2 kurusıkı tabanca ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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