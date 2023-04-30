Malatya'da konteynerlerde kalan depremzede çocukların yüzünü, gönüllü gençler güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da konteynerlerde kalan depremzede çocukların yüzünü, gönüllü gençler güldürüyor

AA

Malatya'da konteynerlerde kalan depremzede çocukların yüzünü, gönüllü gençler güldürüyor

MALATYA (AA) - Malatya'da, Gençlik Merkezi gönüllüleri 6 Şubat'taki depremlerin ardından konteynerlerde kalan çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Battalgazi ilçesinin Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde bulunan konteyner evlerde kalan depremzede çocuklar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerin etkinlikleriyle moral buluyor.

Depremzede çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığınca kurulan çadırda, Gençlik Merkezi gönüllülerinin düzenlediği resim, boyama, akıl ve zeka oyunları etkinlikleriyle vakit geçiriyor.

Etkinlik kapsamında palyaço kostümleri giyen gönüllüler, halay ve oyunlarla eğlendirdiği çocukların hem yüzünü güldürüyor hem de onları depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

- "Çocuklar depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor"

Gençlik Merkezi Lideri Melih Can Çibik, AA muhabirine, depremlerden sonra çocuk ve gençlerle faaliyet yapıp onları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların etkinliklerle sosyalleşip hayata tutunduğunu belirten Çibik, "Depremlerden hemen sonra çocuklara destek çalışmasına başladık. Bağlama, keman gibi müzik enstrümanıyla etkinlik yapıyoruz. Etkinliklerden aileler ve çocuklar çok memnun, çocuklar buraya geldiklerinde depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor ve kendi yaşıtlarıyla faaliyetlere katılıp yaşadıkları zorlu süreci unutuyorlar." dedi.

Çibik, çocukların devletin, bakanlıkların ve kurumların sağladığı psikososyal destek ve imkanlarla daha iyi durumda olduğunu belirterek, çocukların etkinlik ve faaliyetlere gün geçtikçe daha yoğun katıldığını dile getirdi.

Konteyner kentte kalan 2 çocuk annesi Kifaye Ekici de depremlerden sonra yerleştikleri konteyner evlerde hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çocukların etkinliklerle moral bulduğunu ifade eden Ekici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz. Allah razı olsun, konteyner kentte her şey dört dörtlük. Böyle devlete sahip olduğumuz için şanslıyız. Burada çocuklarımız boyama yapıyor, oyunlar oynuyorlar. Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Biz çocuklarımıza öyle bakamayız. Hepsine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı
Malatya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, kayısı üreticilerine destek istedi
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, kayısı ...
Malatya'da kaynak suyunun bulanık akmasına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Malatya'da kaynak suyunun bulanık akmasına ilişkin ...
AK Parti Milletvekili adayları seçim çalışması yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili adayları seçim çalışması yaptı
Malatya'da yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da yaralama olayına karışan 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.