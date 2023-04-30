Malatya'da depremzede kadınlar üreterek afetin etkisini unutmaya çalışıyor

MALATYA (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan kadınlar, katıldıkları dikiş nakış kursu sayesinde üretime katkıda bulunarak afetin etkisinden uzaklaşıyor.

Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış kursuna 100 depremzede kadın katılıyor.

Kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimin ardından masa örtüsü, el örgüsünden yelek, çanta, işlemeli havlu, seccade ve nevresim takımı dikiyor.

Örgü örüp afetin psikolojik etkisinden uzaklaşarak moral bulan kursiyerlerin yaptığı ürünler, kurs görevlileri tarafından internet üzerinden satılmak üzere alınıyor.

Satılan ürünlerin gelirleri depremzede kursiyerlere verilecek.

- "Kadınlarımız çok mutlu"

Kale Kaymakamı ve Teknokent Geçici Konaklama Merkezi Koordinatörü Mustafa Aksoy, AA muhabirine, depremlerden etkilenen Malatya'da yaraların sarılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kentte devlet ve milletin el ele gayretle çalıştığını vurgulan Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış kursunda depremzede kadınların meslek edindiğini belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Kadınlar usta öğreticilerimizin gözetiminde dikiş nakış kabiliyeti kazanıyor. Burada üretilen ürünler aile bütçesine katkı sunmak amacıyla internet üzerinden satışa sunulacak. Depremin yaraları sarılıyor. Burası kadınlarımız için bir nevi uğraş alanı durumunda. Bu nedenle çok faydalı oluyor. Talep de çok yüksek. Alanı daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Kadınlarımız çok mutlu. Çocukları okula, eşleri işe başladı. Kendileri de burada güzel ve verimli vakit geçiriyor."

Usta öğretici Gülen Altınsuyu Kaya ise depremzedelerin yaşadıkları travmayı bir nebze atlatmaları, acılarını unutmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Kendisinin de depremzede olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Kursumuza şu an 100 kadın kayıtlı. Talep bir o kadar daha var. Konteynerimiz biraz küçük olduğu için bu talebi karşılayamıyoruz. Kurslarımız çeşitlenerek artacak. Burası kadınlarımız için aynı zamanda terapi merkezi gibi. İlk başlarda hep depremden konuşuyorduk. Şu an farklı şeyler konuşuyoruz. Çok güzel ürünler üretiyoruz. Ürünleri internet üzerinden satarak kadınların aile bütçesine katkı sunmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

- "Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz"

Kursiyerlerden Şükran Yazıcı da deprem anının çok korkutucu olduğunu ifade etti.

Depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü dile getiren Yazıcı, "Depremden sonra zor günler yaşadık. Burada herkes benzer şeyleri yaşadı. Bu yüzden birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Bize bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.





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