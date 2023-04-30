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Malatyalı depremzede çocuklar, "gönüllü" akademisyenler ve öğrencilerle hayata tutunuyor

AA

Malatyalı depremzede çocuklar, "gönüllü" akademisyenler ve öğrencilerle hayata tutunuyor

MALATYA (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'ya gönüllü gelen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) akademisyenleri ve öğrenciler, afetzede çocuklara acı hatıraları unutturmak için çaba harcıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin büyük zarar verdiği Malatya'da çocukların sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde etkinlik konteynerleri kurdu.

Resim atölyeleri, sportif faaliyetler, zeka oyunları, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli gösteriler düzenleyen gönüllü akademisyenler ve öğrenciler, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

- "Onların tek istediği oyun ve ilgi"

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Esra Kürkcü Akgönül, AA muhabirine, depremzede çocukların hayatına dokunabildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Akgönül, şunları kaydetti:

"Burada Rektörümüz Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın destekleriyle sportif faaliyetler ve boyamalar yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Basketbol sahasında eğitsel oyunlar gerçekleştiriyoruz. Onları eğlendirmeye, bir nevi de olsa deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her gün saat 10.00'da etkinliklerimiz başlıyor. Çocuklar bizi gördüklerinde hemen geliyor. Her etkinliğe 30 ila 60 çocuk katılıyor. Sabah eğitsel etkinliklerimiz oluyor. Çocuklarla taş kağıt makas, futbol, basketbol, bowling oynuyoruz. Katılım yüksek, çok eğleniyorlar. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Çocukların deprem psikolojiden uzaklaşmaları elbette ki zor. Ama şu an daha iyiler. Bunu gözlemliyoruz. Tamamen oyun odaklılar, gülüyorlar. Ağlamadıklarını hüzünlenmediklerini gözlemliyoruz. Onların tek istediği oyun ve ilgi. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz."

- "Acılarını hafifletme gayreti içindeyiz"

DEÜ İlahiyat Fakültesi'nden Burak Kadir Türkkan ise ekipleriyle depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

Ülkenin acı bir felaket yaşadığını aktaran Türkkan, "Depremlerin ardından rektörümüzün, hocalarımızın ve gönüllü öğrencilerimizin destekleriyle Malatya'da hem ailelere hem de çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Acılarını hafifletme gayreti içindeyiz. Çocuklar mutlular. Biz de elimizden geldikçe onlara destek olmaya, hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

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