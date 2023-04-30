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Malatya'da depremzedeler için köy tipi konutların inşası sürüyor

AA

Malatya'da depremzedeler için köy tipi konutların inşası sürüyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gören vatandaşlara, Akçadağ ilçesinin kırsal mahallerinde TOKİ tarafından ilk etapta verilecek 230 köy tipi konutun inşası devam ediyor.

6 Şubat'taki depremlerde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce ev ağır hasar gördü.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için TOKİ tarafından Akçadağ ilçesine bağlı kırsal mahalleler Bahri ve Aydınlar'da ilk etapta temeli atılan 230 köy tipi konutun inşası sürüyor.

- Bahri Mahallesi'nde 177 konut inşa ediliyor

Bahri Mahallesi Muhtarı Yusuf Duman, AA muhabirine, depremin mahallede büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Bin hanenin bulunduğu mahallede neredeyse konutların yarısının ağır hasarlı olduğunu belirten Duman, şöyle devam etti:

"Burada depremlerde 432 bina ağır hasar gördü. İlk etapta mahallemizde 177 konutun yapımına başlandı. Konutların bir kısmının temeli atıldı, bir kısmının atılıyor, bir kısmı da inşaat aşamasında. Hak sahipliklerinin netleşmesinin ardından ikinci etap konutlar ihaleye çıkılarak, inşasına başlanacak. Milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AFAD yetkilileri ile kaymakamlarımız geldi, bu süreçte yardımcı oldular."

Duman, depremzedelerin yaralarının devlet tarafından sarıldığını ifade ederek "Konutlar 6 ay içinde teslim edilecek, hükümetimize teşekkür ediyorum. Evler tek katlı, 120 metrekare. Bir dönüm üzerine kurulu köy tipi evler. Çok güzel evler inşa ediliyor. Düzenli ve güzel çalışma var." dedi.

Duman, bazı vatandaşların evlerinin yanında ahırlarının da ağır hasar gördüğünü, bu ahırların da inşa edileceği dile getirdi.

Ahırların Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde kayıtlı hayvan sayısına göre inşa edildiğinin altını çizen Duman, "177 konutun 27'si ahırıyla inşa ediliyor. Kayıtları ve işletme numarası olanlara ahırları da yapılıyor. Ahırlar 40 ile 80 metrekare arasında, hayvan sayısına göre büyüklüğü değişiyor. " dedi.

Evi ağır hasar gören iki çocuk babası 38 yaşındaki Volkan Çelik, büyük bir afet yaşadıklarını anımsattı.

Depremin ilk haftasında ailesini il dışına gönderdiğini, kendisinin çadırda kaldığını belirten Çelik, "Konteyner kent kuruldu, orada ailemle yaşıyorum. Evlerin temelleri atıldı, bir an evvel bitirilmesini bekliyoruz. Konutların temeli atılınca devletimizin yanımızda olduğunu hissettik, çünkü çok büyük depremdi, 11 il hasar gördü. Konteynerde kalıyoruz ama ne kadar gelişme var diye her gün gelip bakıyoruz. Çalışmalar hızlı devam ediyor, konutlarımıza geçmek için gün sayıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Üç çocuk babası Abdurrahman Çelik de depremde evinin yıkıldığını kaydetti.

Ailesinden yaralanan olmamasıyla teselli bulduklarını dile getiren Çelik, "Allah devletten razı olsun, şimdi konteynerde kalıyoruz. Ev gibisi yok. Açıkçası depremden sonra bu kadar hızlı beklemiyorduk, her halde 5-6 yıl sürer inşası diyorduk." dedi.

- Aydınlar'da 53 konut yapılıyor

Aydınlar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki depremzede Battal Karaköse de evlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle 7 kişilik ailesiyle çadırda kaldıklarını söyledi.

Çok sıkıntı çektiklerini ancak devletin yanlarında olduğunu belirten Karaköse, "Devletimiz, AFAD, Kızılay yanımızdaydı. Evlerimiz ağır hasar gördü, sağ olsun devletimiz çadır verdi. Mahallemizde 186 hane var, ilk etapta 53 konut yapılıyor. Bir ev hariç mahallemizdeki tüm evler ağır hasarlı. Buraya 8 de ahır yapılacak. Deprem nedeniyle çok sıkıntı çektik ancak devletin bir an önce konutların inşasına başlaması bizi sevindirdi, üzüntümüzü biraz da olsa azalttı." diye konuştu.

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