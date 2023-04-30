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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürdü

AA

AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürdü

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile milletvekili adayı Ramazan Özcan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim dolayısıyla yürüttükleri çalışmalara devam etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Akçadağ ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi, evlerine konuk oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında Malatya'nın geldiğini kaydeden Tüfenkci, şunları ifade etti:

"10 ilçemiz bu depremde zarar gördü. Yaşanan depremin ardından biz şehrin yeniden imarını yapıp bir yandan yeniden ihyası için çalışırken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçime hazırlanıyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim Türkiye'nin ikinci yüzyılına yön verecek. Bugüne kadar dış politikada uyguladığımız tam bağımsızlık için önemli bir seçim olacak. Terörü bitirme noktasında önemli bir seçim olacak. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecek. Türkiye kendi İHA'sını, SİHA'sını, otomobilini, füzesini, uçak gemisini yaparken, bu projelere tamamen karşı olan bir muhalefet var. Ben inanıyorum ki milletimiz dün olduğu gibi bugün de ülkenin, birliğin, bayrağın, ezanın ve vatanın bütünlüğünün yanında duracak."

Milletvekili adayı Ramazan Özcan da Battalgazi ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Türkiye'nin yeni yüzyılda doğru adamla yoluna devam edeceğini belirten Özcan, "Türkiye savunma sanayisinde, teknolojide, ulaşımda, sağlıkta 21 yılda büyük kazanımlar elde etti. Bu kazanımların üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Enerji politikalarını kendisi dizayn eden, önemli yatırımlar yapan, SİHA ve İHA ile dünyanın başını döndüren, kendi sınır güvenliğini kuran, terörü bitirme noktasına gelmiş, kendi arabasını yapan bir ülke ve bu noktaya da getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarıdır. O nedenle 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Bir oy bile bu seçimde çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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