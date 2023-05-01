Malatya'da depremzede çocuklara psikososyal destek sağlanıyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, çadır ve konteynerlerde kalan çocukların yaşadığı travmayı atlatmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde görev yapan sosyolog, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanları, oyunlar oynayıp resim çizdikleri depremzede çocuklara halk oyunları da öğretiyor.



Çocukların yaşadığı deprem travmasını atlatabilmesi için çabalayan ekipler, miniklerin yüzlerini güldürmeye çalışıyor.



Mardin'den görevli gelen sosyolog Ekrem Er, AA muhabirine, kentte afetzedelere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çocuklara yönelik de birçok faaliyet yaptıklarını belirten Er, şunları kaydetti:

"Birçok alanda psikososyal destek çalışması yürütüyoruz. Resim, boyama, voleybol, basketbol gibi etkinliklerle çocuklara destek veriyoruz. Küçük çocuklara kalem tutmayı öğretiyoruz. Ailelere de destek verme gayretindeyiz. Konteyner ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ailelerimizin neye ihtiyaçları var? Eksiklikleri nelerdir? Tespitlerimizi yaparak ihtiyaçların giderilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Konteyner kentte çocukların akranlarıyla kaynaşmalarını sağlıyoruz. Yaş aralıklarına göre eğitimlerimiz devam ediyor. Hijyen, çevre temizliği konularında bilgi veriyoruz. Çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz."

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