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Depremde piyanosu kırılan Ceren konteyner kentte orgla yeniden müziğe başladı

AA

Depremde piyanosu kırılan Ceren konteyner kentte orgla yeniden müziğe başladı

MALATYA (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da ağır hasar gören evlerinde piyanosu kırılan 16 yaşındaki Ceren Doğan, kaymakamlığın temin ettiği org ve özel öğretmenlerle eğitimini sürdürüyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde yaşayan, Bilim ve Sanat Merkezi 11. sınıf öğrencisi Doğan'ın anne ve babasıyla kaldığı 4. kattaki apartman dairesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördü.

Depremde çok sevdiği piyanosu da kırılan Doğan, ailesiyle yerleştirildiği Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner okulda eğitimine devam ediyor.

- Hayallerini gerçekleştirmek için kaymakam seferber oldu

Doğan'ın piyanoda çok yetenekli olduğunu ve depremlerde piyanosunu kaybettiğini öğrenen Kale Kaymakamı ve Teknokent Geçici Konaklama Merkezi Koordinatörü Mustafa Aksoy ile İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, bu yeteneğini sürdürmesi için Ceren'e org hediye etti.

Konteyner kentteki okulda müzik öğretmenleri Mustafa Volkan Gürer ve Doruk Kılıç'tan haftanın belirli günleri özel ders alan depremzede Doğan'ın tek hayali ise konservatuar okuyup başarılı bir piyanist olmak.

- "Piyanom kırıldı"

Ceren Doğan, AA muhabirine, depremde çok sevdiği piyanosunun zarar gördüğünü, bunun üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Doğan, şöyle konuştu:

"Tüm eşyalarımız ile piyanom zarar gördü. Sağlığımızın yerinde olmasına seviniyoruz. Deprem sonrası eğitimden geri kalma korkusu yaşadım. Piyanomun üzerine dolabım düştü. Çalışma masam, piyanom kırıldı. Zor bir süreç yaşadık. Kaymakamımız, milli eğitim müdürümüz, öğretmenlerim bana destek oldu. Org çalıyorum. Birebir eğitim alıyorum."

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvar okumayı hedeflediğini söyleyen Doğan, "Böyle sıkıntılı bir süreçte yanımda olan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ümit kesmek yok. Çalışacağım, çabalayacağım. Hedeflerime ulaşma gayreti içindeyim. Yetkililerden aldığım destek sayesinde moral, motivasyonumu koruyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bize umut ışığı oldular"

Anne Elif Doğan, deprem nedeniyle çok büyük acıların yaşandığını anlattı.

Altı katlı binanın dördüncü katındaki evlerinin ağır hasar gördüğünü aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Deprem anında çocuklarımıza zor ulaştık. O an kurtulacağımıza ihtimal vermedim. Çok kötüydü. Deprem durduktan sonra dışarı çıkabildik. Kızımın piyanosu kırıldı, tüm eşyalarımız zarar gördü. Kızımın eğitiminden geri kalma düşüncesi, piyano çalamaması, ağlaması bizi çok üzüyordu. Önceliğimiz kızımın eğitimine devam etmesidir. Ülkeye faydalı olmasını, konservatuvarı kazanıp güzel yerlerde olmasını istiyoruz. Kaymakamımız ile milli eğitim müdürümüzün çok desteğini gördük. Allah onlardan razı olsun. Bize umut ışığı oldular."

Kaymakam Aksoy, konteyner okulda müzik eğitimi gören afetzede Doğan'ı ziyaret ederek derslerinde başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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