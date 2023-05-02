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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'daki çocuklar depremin izlerini sporla silmeye çalışıyor

AA

Malatya'daki çocuklar depremin izlerini sporla silmeye çalışıyor

MALATYA (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - İLHAMİ ERKILIÇ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Mahalle Ligi" projesi sayesinde depremzede çocuklar depremin acı hatıralarını sporla silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki çocuklar, başlatılan bu proje ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde basketbol, voleybol ve badminton branşlarında eğitiliyor.

Birçok ilin yanı sıra deprem bölgelerindeki illeri de kapsayan bu proje ile Malatya'daki depremzede çocuklar, hem eğleniyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor.

Kentteki konteyner ve çadır kentlerin yanında yurtlarda kalan depremzede çocuklar, haftanın belirli günlerinde alanında yetkin antrenörler eşliğinde sportif etkinlikler yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, AA muhabirine, 1 Mart itibarıyla projenin 58 ilde eş zamanlı başladığını belirtti.

Yıldız, "Ama biz özellikle deprem bölgesine ayrı bir ehemmiyet gösterdik ve yoğunluğu deprem bölgesindeki illerimize verdik. Her ilimizde yaklaşık 600 çocuğumuzun katılımıyla 3 branşta faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Depremzede çocukların zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak istediklerini söyleyen Yıldız, "Zamanlarını kaliteli ve değerli geçirmelerini sağlamak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Antrenörlerimizin desteğiyle çocuklarımız arasında gruplar oluşturduk. Hem Malatya hem de diğer illerimizde yoğun bir katılım var. Çocuklar keyifli vakitler geçiriyor, maç yaparak rekabet ortamını yaşıyorlar." diye konuştu.


- "Spor rehabilite anlamında çok önemli bir araç"

Çocukları sporun içinde tutmayı amaçladıklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Amacımız buradaki depremzede çocuklarımıza daha kaliteli zaman geçirtmek, onları sporun içinde tutabilmek. Sporla boş zamanlarını değerlendirmek, belki kabiliyetli olan çocuklarımız bu vesile ile sporla tanışmış olacak. Gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, antrenörlerimiz, gençlik liderleri ve tüm personelimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz. Çocuklarımızı normal hayata döndürmek için spor rehabilite anlamında çok önemli bir araç, biz bunu sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz."


- Sporla depremin izleri silinmeye çalışılıyor

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan da depremlerin ardından il genelinde faaliyetlere başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda yurtlarımızda 8 bin 500'e yakın vatandaşımız, 2 bine yakın genç ve çocuğumuz var. Bunlar sportif faaliyetleri yapabilecek düzeydeler. Biz sportif faaliyetlerle bunların üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Bu anlamda ilimizde Bakanlığımızla 'Mahalle Ligi' başlattık. Çocuklarımıza basketbol, voleybol ve badminton gibi spor etkinlikleri yapıyoruz. Tüm alanlara çıktık ve depremin izlerini silmek, ya da en aza indirmek için çocuklarımızla spor yaparak depremin sonuçlarını silmeye çaba gösteriyoruz ve ailelerimiz de çok mutlu. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve bakanlık yetkililerimiz Malatya'yı hiç boş bırakmadılar, sürekli alandalar. Erkek ve kız yurtlarımızda, konteyner kentlerimizde yeni gençlik merkezleri kurduk. Kalıcı olarak yapılması için basketbol, masa tenisi sahalarına kadar özellikle tenis kortlarına kadar alanlar oluşturduk. Hepsi deprem izlerini silmek için."


- "Psikolojileri eskisi gibi yerine geliyor"

Ailesiyle kentteki yurtta kalan 2 çocuk annesi depremzede Güngör Akyol ise çocuklara yönelik yapılan etkinlikler dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Evlerinin ağır hasar olduğunu ve yıkılacağını belirten Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar depremden çok etkilendiler, uykuyu kaybettiler. Ama şimdi mutlular ve onlar iyi olduğu zaman bizde onlardan çok mutlu oluyoruz. Değişik bir ortamda yapılan aktivitelerle çocuklarımızın psikolojileri eskisi gibi yerine geliyor. Buraya geldiklerinde depremi unutuyorlar o an, o saniye yaşadıklarını unutuyorlar. Çocuklar her gün gelmek istiyorlar çünkü çok mutlular. Hocalarımız sadece dersleriyle ilgilenmiyor, dersten sonra da çocuklarla ilgileniyorlar."

Depremzede çocuklardan Nehir Fırat da, "Allah bir daha yaşatmasın keşke böyle şeyler olmasaydı, daha iyi şeyler yaşasaydık. Psikolojimiz çok dağılmıştı, bu bizim için iyi geldi. Bakanlığımıza, müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Depremin ardından Adıyaman'dan Malatya'ya gelen 13 yaşındaki Elif Özdemir ise yapılan etkinliklerle insanların psikolojilerinin rahatladığını, her şeyi unuttuklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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