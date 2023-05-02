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MALATYA (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya ziyarette bulundu.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yapmış olduğu ziyaretler kapsamında bir dizi programlara katılmak üzere Malatya'da bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, beraberinde Kıdemli Peder Krikor Damadyan ve Peder Avedis Tabaşyan ile birlikte Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında bir süre Vali Şahin ile görüşen Sahak II, bütün devlet yetkilileri ve kurumlarına teşekkür ederek depremlerden etkilenen Malatya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





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