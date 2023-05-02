MALATYA (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahak II ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin yaralarının sarılmasında hep birlikte hareket edeceklerini belirten Sahak II, 6 Şubat'tan sonra bütün ülkeyi saran kaygının İstanbullular olarak kendilerini de etkilediğini ifade etti.

Sahak II, deprem bölgesine gerekli maddi ve manevi yardımları zamanında ulaştırmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Malatya'ya da Ermeni cemaati üyelerini ziyarete geldik. Onların hayatlarını yeniden kurabilmeleri için neler yapabiliriz? Bu konuyu konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak için Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Dualarımız o ki yaralar çabuk sarılsın. Allah vefat edenlere rahmet eylesin, kalanlara da sabır versin. Bunlar zor süreçler ancak Türkiye büyük bir ülke, biz büyük bir halkız. Bu durumun üstesinden hep beraber geliriz. Daha hikmetli olarak, tecrübeler kazanarak, şehirlerimizi daha güçlü, temellerini daha sağlam olarak yeniden inşa edebiliriz. Ayrıca bu durumda da belediye başkanlarına ve çalışanlarını büyük sorumluluk düşüyor. Dualarımız Selahattin başkanla, Allah Selahattin başkana sağlık ve esenlik versin. Malatya daha güzel günlere layık ve bugünlere ulaşacaktır."

Gürkan ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sivil toplum kuruluşları, devletin bütün kurum ve kuruluşları ve belediyelerin vatandaşın aç ve açıkta kalmaması noktasında büyük çaba gösterdiğini bildirdi.

Asrın felaketi olan depremin 11 ilde 14 milyon kişiyi etkilediğine dikkati çeken Gürkan, "Tabii 6 Şubat'taki olumsuz hava şartları deprem felaketini daha da artırdı ama başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletin kurum ve kuruluşları yaralarımızın sarılması noktasında büyük çaba gösterdi. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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