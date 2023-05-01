Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 10 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirilen evde gözaltına alınan A.D. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, dün bir ikamete düzenledikleri operasyonda 10 kilo 930 gram metamfetaminin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 lira ele geçirmişti.

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