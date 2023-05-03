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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da yerel gazeteler konteynerlerde günlük yayınlarına başladı

AA

Malatya'da yerel gazeteler konteynerlerde günlük yayınlarına başladı

MALATYA (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - YUNUS HOCAOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, binaları yıkılan gazeteler konteynerlerde faaliyetlerini sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, gazetelerin basıldığı matbaaların yanı sıra gazete büroları, radyolar, ajans ofisleri ve televizyon kanallarının bulunduğu iş yerleri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Bir süre İletişim Başkanlığının karavanı ve Medya-İş Sendikasının çadırında görev yapan medya mensupları, Kongre ve Kültür Merkezi alanında konuşlandırılan konteynerlerde halkın haber alması için çalışıyor.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Malatya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Vahap Güner, AA muhabirine, depremlerde kent merkezinin yanı sıra gazete, televizyon, radyo ve basın işi yapan yerlerin büyük bölümünün enkaz altında kaldığını söyledi.

Kentte 2 Mart'tan itibaren gazetelerin dönüşümlü yayına başladığını aktaran Güner, "Depremlerde 5 günlük gazete, 2 uydu televizyon, 14 radyo ve ajans büroları maalesef kullanılamaz oldu ve tamamen yayın yapamaz duruma geldi. 1 Mayıs'tan itibaren gazeteler Adana'da basılmak suretiyle günlük 12 sayfa olarak yayımlanıyor. Malatya'da baskı yapacak bir matbaa henüz yok, bu nedenle 400 kilometre uzaktaki Adana'da baskısı yapılıp Malatya'ya geliyor." dedi.

Güner, yerel basındaki meslektaşlarının depremlerde evlerinin yıkılıp ağır hasar gördüğünü, büyük bölümünün evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Vahap Güner, şöyle devam etti:

"Malatya basınını ayağa kaldırmak noktasında Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine konteyner önermiştik, burayı verdiler. Burada internet ortamı altyapı elektrik ortamı sağlandıktan sonra Malatya'da günlük yayınlanan 5 gazete, 6 radyo, ajans bürolarına da tahsis edilmek üzere konteynerler faaliyete geçti ve Malatya basını buradan yayına devam edecek."

Malatya'nın olağanüstü günler yaşadığını kaydeden Güner, gazete gelirlerinin de ciddi ölçüde aksadığını anlattı.

Güner, il dışına çıkan meslektaşlarının ve hemşerilerinin dönüşlerini beklediklerini dile getirerek, "Kentte 46 bin bina hasarlı ve ağır hasarlı, 112 bin konut, 20 bine yakın iş yeri tamamen yıkılmış durumda ve yıkılacak binalarla tablo büyüyor. Evet Malatya'da ölü sayısı az ama yıkım oranı çok büyük, neredeyse Hatay ile eş değer." diye konuştu.

- "Daha sağlıklı ve güvenli ortamda çalışıyoruz"

BUSABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut ise Malatya'daki gazete bürolarının tamamının depremlerden ciddi hasar aldığını anlatarak, "Konteynerde rutin çalışmalara devam ediyoruz, bir sıkıntımız yok. Çadırda çalıştığımız günlere kıyasla ciddi anlamda kolaylık oldu. Daha sağlıklı ve güvenli ortamdayız. Zorluklar, sıkıntılar yaşadık çünkü binamız ağır hasarlı olduğu için çalışabilir durumda değildi zaten." dedi.

Net Haber gazetesi muhabiri Hatice Yetmen ise depremlerden sonra çadırlarda şu anda ise konteynerde faaliyet yürüttüklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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