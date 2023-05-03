Malatya'da depremde hasar gören cemevi onarılıyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya’daki Ağuiçen Ocağı’ndan Mürşid-i Kamil (Seyyid) Hüseyin Doğan Dede'nin anıt mezarı ve Hüseyin Doğan Dede Cemevi'nin onarımı yapılıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç Mahallesi'nde bulunan anıt mezar ile 1931'de yöreye ait geleneksel mimariyle yapılan Hüseyin Doğan Dede Cemevi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hasar gördü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Nisan'da türbe ve cemevini ziyaret ederek Bakanlığına bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına buranın bakım ve onarımının talimatını verdi.

Bakan Ersoy'un talimatının hemen ardından başlayan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.





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