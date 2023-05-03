Malatya'da traktörün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Örenönü Mahallesi'nde A.K'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.

Traktörün altında kalan sürücünün yanı sıra beraberindeki 2 kişi de düşme sonucu yaralandı.

A.K, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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