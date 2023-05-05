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Depremzede milli güreşçi, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

AA

Depremzede milli güreşçi, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

MALATYA (AA) - YUNUS HOCAOĞLU/İLHAMİ ERKILIÇ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatyalı milli güreşçi Emir Ömer Bozbağ, depremin ardından katıldığı Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, birçok ev ve iş yeri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Hazırlıklarını sürdürdüğü Merkez Spor Salonu'nun depremde hasar görmesi nedeniyle çalışmalarına salonun dış kısmında devam eden Emir Ömer, Samsun'daki Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda rakipleriyle mücadelelerinde teknik üstünlükle galip gelerek 92 kiloda birinci olmayı başardı.

Depremlerin psikolojik etkisine rağmen çalışan ve şampiyon olan genç sporcu, depremde hasar gören salonun önüne çıkardığı minder ve antrenman aletleriyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 12-18 Haziran'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor.


- "Elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık"


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Tekin Özdemir, AA muhabirine, depremlerin ardından antrenmanların durma noktasına geldiğini söyledi.

Depremlerin verdiği zararı en aza indirmeye çalıştıklarını belirten Özdemir, "Rakipleri iyi ortamlarda çalıştı. Onlar normal ortamlarda çalışırken bizimkiler hep geri kaldı. Sporcularımız geri kalmasın diye elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Özdemir, depremlerden önce Samsun'daki organizasyona iyi şekilde hazırlandıklarını aktararak, "Ama deprem olunca 2 aylık süreç bizim için kötü geçti. Buna rağmen bir sporcumuz oradan şampiyon çıktı. Emir Ömer Bozbağ, 92 kiloda gerçekten çok üstün bir performans gösterdi. Oradan da milli takıma gitti, bunun için çok mutluyuz. Böyle bir sıkıntıdan sonra bir nebze de olsa moral motivasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Spor salonunun tadilat ihtiyacının olduğunu dile getiren Özdemir, o yüzden milli güreşçinin açık havada çalışmalar yaptığını kaydederek, "İçeride çalışamadığımız için dışarıda çalışmak zorundayız. Zor, bazen yağmurlu oluyor, ister istemez idmanlar iptal oluyor, sıkıntı çekiyoruz. Özellikle yurt dışındaki rakipleri çalışıyor ama zorluklara rağmen yine başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Zor şartlar altında birinci oldum"


Malatya Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Emir Ömer Bozbağ, 7 yıldır güreşle ilgilendiğini anlatarak, zor şartlar altında çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Emir Ömer, "Deprem yüzünden çok zor şartlar yaşadık. Evler, spor salonları yıkıldı, imkanlar azaldı. Çalışmalarımızda bir ay boyunca eksik kaldık. Bu süreçte toparlanmamız çok zor oldu ama Allah'a şükürler olsun şampiyonluğumuzu elde ettik." diye konuştu.

Emir Ömer Bozbağ, müsabakalarda elinden geleni yapmaya çalıştığını, şimdilerde ise antrenmanlarına dışarıda devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzde 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası var, oraya son sürat hazırlanıyoruz. Boş durmuyoruz yapabildiğimizce, elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Minderi dışarı çıkarıyoruz, arkadaşlarımızla güreşiyor, nefesimizi açmak için koşular yapıyoruz. Salonla burası çok farklı, çünkü hava bir anda değişiyor. Terli oluyorsun, soğuyorsun, tek güzel yani oksijen güzel. Rakiplerimize göre bazı şeylerden geri kalıyoruz, eksik kalıyoruz ama biz zoru başarmak, şampiyon olmak için buradayız. Hedeflerimin arkasında durmak ve şampiyon olmak istiyorum."

Depremlerin ardından farklı branştaki birçok sporcunun şehri terk ettiğini belirten Emir Ömer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çoğu sporcu şehri terk etmek zorunda kaldı ama biz gitmedik. Burada memleketimizin sporcusu olarak devam ettik. Memleketimiz, büyükşehir adına şampiyon olmak istedik. İl dışından başka kulüplerden çok teklif geldi ama ben istemedim. Memleketim adına daha güzel şeyler yapmak istiyorum."

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