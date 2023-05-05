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Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin zarar verdiği makineler onarılıyor

AA

Dünyanın 3. büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin zarar verdiği makineler onarılıyor

MALATYA (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - YUNUS HOCAOĞLU - Malatya'da içinde binlerce nadide fotoğraf makinesi ve aksesuarın bulunduğu Avrupa ve Asya'nın en büyük "Fotoğraf Makinesi Müzesi"nde, deprem nedeniyle hasar gören makineler tamir ediliyor.

Büyükşehir Belediyesince 2017'de kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda kurulan ve koleksiyoner Baki Tamer Selçuk'un 33 yılda topladığı fotoğraf makinelerinin sergilendiği müze, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

Müzedeki bazı makineler ve aksesuarlar depremin şiddetiyle kırıldı ya da zarar gördü.

Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve içinde 1876'lı yıllarda üretilen körüklü, filmli ve ahşap makinelerin yanı sıra casus ve piyasa değeri çok yüksek makinelerden depremlerde zarar görenler, müzede görevli teknik personel tarafından tamir edilip onarılıyor.

- "Kırılanları tamir ediyor, vitrinleri düzeltiyoruz"

Müze sorumlusu ve teknik personel İrfan Tunay, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde büyük yıkımların yaşandığı Malatya'da, Büyükşehir Belediyesinin depremlerin olduğu günden bu yana yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.

Tüm ülkeye "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tunay, "Müzemiz dünyanın üçüncü, Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi. Asrın felaketindeki depremlerde oluşan zararları toparlamaya çalışıyoruz. Birçok envanter depremlerde sarsıldı, kırıldı. Kırılanları tamir ediyor, vitrinleri düzeltiyoruz. İnşallah yakın zamanda yaraları sarıp tekrar normal hayata dönüşü sağlarız." dedi.

Tunay, yılda 120 binden fazla kişinin ziyaret ettiği müzeye, yurt içi ve dışından da birçok kişinin geldiğini aktardı.

- "Bu eserler çocuklarımız gibi, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz"

Müzenin mimari yapısında sıkıntı olmadığını, vitrinlerin birbirine çarparak içerisindekilerin yere düştüğünü dile getiren Tunay, "Bu eserler çocuklarımız gibi, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah toparlayacağız, yakın zamanda yaraları sarıp tekrar hizmete devam edeceğiz. Müzede toplamda 5 bin 623 envanter bulunuyor, bunun 3 bin 600'ü aksesuar, 2023'ü fotoğraf makinesi. Toplamda 44 segmentten oluşuyor. Fotoğrafçılık alanında tüm envanteri görebilirsiniz. Segment ve envanter olarak dünyanın en büyük 3. müzesiyiz."

Tunay, müzede çok eski yerli makinelerden altın kaplama gibi makine ve eserin bulunduğunu ifade ederek, "Müzede körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makineleri, 170 civarında casus ve dedektif makineler, Karakaş kardeşlerin yerli makineleri ile piyasa değeri yüksek Leica gibi makinelerden var. Dünya genelinde az sayıda üretilmiş çeşitli model markadan makineler var. Müzemizde aynı makineden ikincisini görme şansınız yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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