Malatya'da tekstil üretimi yapan firma, konteyner ve çadır kentleri gezerek işçi arıyor

MALATYA (AA) - EMRE ILIKAN - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, tekstil üretimi yapan bir firma, konteyner ve çadır kentleri gezerek çalışmak isteyenlere iş imkanı sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar almayan organize sanayi bölgesindeki 15 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren Ebru Group Katsu Tekstil Fabrikası, afet sonrası iş gücü eksiliği nedeniyle ilk iki hafta üretim yapamadı.

Kentteki yetişmiş iş gücünün farklı şehirlere göç etmesini önlemek amacıyla depremin ikinci haftasından sonra asgari düzeyde üretime geçen fabrikada görevli personel, çadır ve konteyner kentleri gezerek çalışmak isteyen afetzedelerin bilgilerini alıyor, kentin farklı noktalarına da afiş asarak 300 personel arıyor.

İlk günlerde işçilerinin ailelerini barındıran ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan fabrikada, 200 kişi istihdam ediliyor.

- "Üretime başladık"

Firmanın genel müdürü Selahaddin Apuhan, AA muhabirine, 1990'dan bu yana hazır giyim sektöründe faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Apuhan, acı bir felaket yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Zor günler geçirdik ama kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Depremin ardından üretime başladık. Daha fazla istihdam ve üretimle kalkınacağımızı düşünüyorum. İlimizi seviyoruz. Fabrikaları ayakta tutar büyütürsek çok hızlı bir şekilde bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Çabamız bu yönde. İlk etapta 300 kişiyi işe alacağız. Bu sayı giderek artacak. 200 personelle üretimimiz sürüyor. Deprem öncesi 400 personelimiz vardı. Her ay 30 kişiyi işe alıyorduk. İki yıl içinde 1000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyorduk. Faaliyetlerimize kaldığı yerden devam etmeye başladık. Çalışmak isteyen arkadaşları şirketimize bekliyoruz."

- "Malatya'yı daha çok çalışarak, üreterek kalkındırabiliriz"

Üretimde tam kapasiteye geçmeyi amaçladıklarını belirten Apuhan, istihdamı artırmak için çadır ve konteyner kentlere afişler astıklarını aktardı.

Dokuma gömlek ve pantolon üzerine çalıştıklarını, Hollanda, Almanya ve İngiltere'ye ihracat yaptıkların ifade eden Apuhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Depremden sonra arkadaşlarımızın iş başı yapması için tüm imkanları seferber ettik. Fabrikamızın bir köşesini barınma için ayırdık. İlk zamanlarda dışarıda kalan çalışanlarımıza ve ailelerine barınma imkanı sunduk. 100'ün üzerinde çalışanımızı burada misafir ettik. Çalışanların üç öğün yemeğini veriyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretimin devam etmesi için firma olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımıza asgari ücretin üzerinde ödeme yapıyoruz. Şehir dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızı ilimize bekliyoruz. Malatya'yı daha çok çalışarak, üreterek kalkındırabiliriz. Çok çalışırsak ilimizi eski günlerden daha ilerisine götürebileceğimize inanıyorum."

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