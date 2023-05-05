Malatya'da marketten ve evden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da bir market ile evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Çukurdere Mahallesi'ndeki bir marketten 25 bin lira değerinde gıda malzemesi çalınması üzerine başlattığı çalışmada, 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Fırat Mahallesi'nde ise bir evden kombi, bulaşık makinesi ve klima çalınması olayının şüphelisi, devriye gezen ekiplerce gözaltına alındı.

Polis, çalınan malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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