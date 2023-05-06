Konteynerde yaşayan kadınlar ilk kez okuma yazma ve Kur'an öğrenme imkanı buldu

MALATYA (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - YUNUS HOCAOĞLU - Malatya'da konteynerde yaşayan kadınlar, Kur'an ve okuma yazma kursları sayesinde hem deprem psikolojisinden uzaklaşıyor hem de ilk kez Kur'an öğrenip okuryazar oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkım ve hasarın çok olduğu Malatya'da, Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen kadınlar, burada Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezince açılan okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kursuna katılıyor.

Hayatlarında ilk kez okuma yazma, Kur'an ve tecvit öğrenen yaşlı kadınlar, bu kurslar sayesinde hem depremin acı hatıralarını hafızalardan silmeye çalışıyor hem de içlerinde ukde kalan okuma yazma ve Kur'an öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Kadınlarımız, kursların manevi anlamda çok iyi geldiğini söylüyor"

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Kur'an-ı Kerim usta öğretici depremzede Kübra Uzan, AA muhabirine, depremlerden sonra Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne görevlendirildiğini, buradaki kadınlara Kur'an öğrettiğini söyledi.

Kurslara başlarken seviye belirlemesi yapıp kursiyerleri eğitime aldıklarını anlatan Uzan, "Kurslara yoğun talep var. 20'den 70'e her yaş grubundan insanlar kursa geliyor. Hayat boyu öğrenmede zaten yaş sınırı yok. Tecvit dersi de veriyoruz. Kadınlarımız, kursların kendilerine manevi anlamda çok iyi geldiğini söylüyor, öğrenme güçlüğü çekenler var ama bir harf bile öğrendiklerinde moral ve motivasyonlarına iyi geliyor. Bunlar bizi de motive ediyor." diye konuştu.

Uzan, kadınların çocukları için de Kur'an kursu talep ettiğini, çocuklara yaz tatilinde eğitim vereceklerini dile getirdi.

Depremzede olarak çalışmanın kendisine moral sağladığını aktaran Uzan, şöyle devam etti:

"Bir şeyler öğretiyor olmak ve kadınların öğrenmesi herkese moral kaynağı oluyor. Yıllarca okumak istemiş ama okuyamamış, okuyamadığından dolayı içinde ukde kalmış, yaşı ilerlemiş ve konteyner kente gelip bu imkanı bulmuş teyzelerimiz var kurslarımızda. Gelmişken her kursa katılıyorlar, kendilerini tutamıyorlar. 'Sabah Kur'an-ı Kerim, öğlen el sanatları kursuna gitsem olur mu?' diyenler var. Daha fazla kurs olsa onlara da katılırlar."

- "Çoğunlukla okuma yazma öğrenmeye gelenler var"

Okuma yazma kursu öğretmeni Sümeyye Yener, her yaştaki büyüklere okuma yazma eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Kurslara talebin çok olduğunu ifade eden Yener, "Kurslarda ağırlıkla okuma yazma öğrenmeye gelenler var. Normal okuma yazma öğrenenlere ilkokul diploması yerine geçmesi için 2. kademe kursu veriyoruz. Sınıflar kalabalık oluyor. Kadınlarımız kurslara yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

- "Allah razı olsun hocalar çok iyi"

Kursiyerlerden 57 yaşındaki Malatyalı depremzede Gül Beyaz, 6 Şubat'taki depremlerden çok etkilendiklerini ve yaşadıkları korku dolu anları unutulmadıklarını ifade etti.

Kursa Kur'an ve okuma yazma öğrenmeye geldiğini anlatan Beyaz, "Allah razı olsun hocalar çok iyi. Öğrenmek iyi geliyor. Babam küçük yaşlarda çobanlığa göndermişti daha önce hiç okuma yazma ve Kur'an öğrenmemiştim. Burada öğrenmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Depremzede 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Afşin, okuma yazma öğrenmek için 2 aydır kurslara geldiğini ifade ederek, eğitmenlerin kendilerine çok destek verdiğini aktardı.

Öğretmenlere teşekkür eden Afşin, "Zamanında okuyamadım ama çok istiyordum. Okumak, öğrenmek çok güzel duygu. Okuma yazmayı ilk kez burada öğrendim önceden hiç bilmiyordum. Gittiği yere kadar okumak için gayret edeceğim." dedi.





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