Malatya'da 5 katlı binanın deprem anında yıkılması güvenlik kamerasında

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremde 5 katlı binanın çökmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde kent merkezinde Niyazi Mısri Caddesi'nde deprem anında bazı vatandaşların binalardan sokağa kaçması, park halindeki araçların depremin şiddetiyle sarsılması, sokakta kaçmaya çalışan vatandaşların kaçış yönü istikametindeki 5 katlı binanın çökmesi yer alıyor.

Kaçış istikametindeki binanın çökmesiyle panik yaşayan vatandaşların, kaçış yönlerini değiştirmesi, sokağın çöken bina nedeniyle tozla kaplanması kayıtlara yansıdı.



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