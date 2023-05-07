Battaniye almak için girdiği binanın enkazından kurtarılan kadın yaşadıklarını unutmaya çalışıyor

MALATYA (AA) - EMRE ILIKAN - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da, arama kurtarma çalışmalarına katılan oğluna evden battaniye almak için girdiği binada depreme yakalanan ve enkaz altından vatandaşlarca kurtarılan Kadriye Işık, yaşadığı acı günleri unutmaya çalışıyor.

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalışan üç çocuk annesi 49 yaşındaki Işık, ilk depremin ardından eşi ve çocuklarıyla dışarı çıktı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ve yağmurda ıslanan 19 yaşındaki oğluna battaniye almak için girdiği 4 katlı binada ikinci depreme yakalanan Işık, yarısı çöken binanın enkazında kaldı. Ailesi ve komşularının çabasıyla enkazdan 1 saat sonra yaralı çıkarılan Işık, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi edilen ve belindeki çatlaklar nedeniyle çelik bel korsesi takmak zorunda kalan Işık, depremin izini silmeye çalışıyor.

- "11 akrabamı kaybettim"

Tekstil fabrikasında çalışmaya devam eden Kadriye Işık, AA muhabirine, 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci depremde binanın bir anda çöktüğünü ve kendini enkaz altında bulduğunu söyledi.

Zor bir süreçten geçtiğini, yaşadıklarını unutmaya çalıştığını anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Evimiz A bloktaydı. Sabah namazı için uyandım. Şiddetli bir deprem oldu. Çocuklarımızı alarak dışarı çıktık. Etraftaki binalar ve B blok tamamen çöktü. Hava çok soğuktu. Kar ve yağmur yağıyordu. Sığınacak yer bulamıyorduk. Arama kurtarma çalışmalarına destek veren oğlum da ıslandı. Ona battaniye almak için yukarı çıktım. O an depreme yakalandım. Binamızın yarısı çöktü. Merdivenler üzerime yıkıldı. Enkaz altında, demir yığınlarının arasından çıkarıldım. Kafama aldığım darbeyle bir bulanıklık yaşadım. Ailem ve komşularım bir saat sonra beni çıkarttı. Bir süre tedavi gördüm. Komşularımız öldü. 11 akrabamı kaybettim. Çok büyük bir acı yaşadık. Gözyaşlarımız daha kurumadı."

- "Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor"

Yaşadığı acıları ve sıkıntıları tekstil fabrikasında çalışarak unutmak istediğini ifade eden Işık, sözlerini, "Allah devletimize zeval, böyle güzel fabrikaların da eksikliğini vermesin. Bizimle sürekli ilgileniyorlar. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Belimdeki çelik korseyi fabrika yöneticilerimiz aldı. Her konuda destek oluyorlar. Burada çalışmak terapi gibi oluyor. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın." diye tamamladı.

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