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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay Şubesinden özel gereksinimli depremzede çocukların ailelerine destek

AA

Türk Kızılay Şubesinden özel gereksinimli depremzede çocukların ailelerine destek

MALATYA (AA) - Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi, Malatya'da konteynerde yaşamlarını sürdüren özel çocukların ailelerine gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şube gönüllüleri, down sendromlu ve otizmli çocukların ailelerine sağladıkları desteği, afet sonrası da sürdürüyor.

Gönüllüler, Bostanbaşı'ndaki konteyner kentte ikamet eden özel gereksinimli çocukların ailelerine gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Şube gönüllüleri ziyaret esnasında ailelerden bilgiler alarak çocuklarla sohbet etti, oyunlar oynadı.

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dilek Korkmaz, özel çocuklar ve ailelerinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Depremden önce de özel gereksinimli çocukların ailelerine ve derneklere ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yardım, destek sağladıklarını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Afet sonrasında da şube olarak yardım ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ailelerimizin, çocukların hazır her yemeği tüketemediklerini, malzeme sağlanırsa çocuklarının yemeklerini kendilerinin de hazırlayabileceklerini iletmesi üzerine bugün hayırseverler tarafından şubemize bağışlanan yardım kolileri ve atıştırmalıkları konteyner şehrimize ulaştırdık. Özel çocuklarımızla güzel ve anlamlı vakit geçirdik. Bu özel çocuklarımızın ihtiyaçları için gerek ailelerimizle gerekse vakıf, derneklerimizle işbirliği halindeyiz. Bizlere bu hizmeti gerçekleştirmemiz için katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz."

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