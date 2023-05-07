Malatya'da dolu etkili oldu

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MALATYA (AA) - Malatya'da kent merkezinde yer yer dolu etkili oldu.

Öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak, yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı.

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