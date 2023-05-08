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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir Malatya'da temaslarda bulundu

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir Malatya'da temaslarda bulundu

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Demir, kentteki temasları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Demir, ziyarette, depremin ilk haftasından itibaren deprem bölgesine bir dokunuş yapma gerekliliği projesini olgunlaştırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda ASELSAN'dan bir ön tespit heyetini de Malatya'ya gönderdiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yatırımın ne olacağı ile ilgili fikir jimnastiği yapmıştık. Afet bölgesinin her noktasına ulaşmak gerektiğini hissediyoruz. Şu anda planladığımız yatırım konut projeleriyle beraber belki sanayicilerimizle birlikte yapacağımız hizmetler olabilir. Bu toptan kalkınma hareketinin parçası. Onun için bölgedeki iş insanları, sanayicileri burada. Bu ekilen tohumun etrafında yeni tohumlar ekeceklerdir diye düşünüyoruz. İnşallah çok hayırlı bir adıma vesile olacak. Savunma sanayinin bu kadar gündem olduğu bir ortamda inşallah bundan Anadolu'muzun çeşitli illeri gibi Malatya da faydalanacak. Deprem bölgesine özel bir önem vermekteyiz."

Demir, daha sonra beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Burada konuşan Demir, Savuma Sanayi Başkanlığına bağlı şirketlerin deprem illerinde farklı yatırımlar yapacağını belirterek, "Malatya'da baskı devre kart üretim tesis ve bilişim sektörüyle ilgili yatırımlar planlıyoruz. Bu yatırım sürecinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası en önemli paydaşımız olacaktır. Yatırımların hemen bitişiğinde çalışanlar için yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Bir kere istihdamı öncelikle Malatya'dan yapacağız. Üniversitelerimizle paydaş olacağız. Sanayicimizin bizlere katılım sağlamasının önünü açacağız." ifadelerini kullandı.

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