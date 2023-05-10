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Malatya'da "asrın felaketi"ne rağmen 35 hasta kemik iliği nakliyle hayata tutundu

AA

Malatya'da "asrın felaketi"ne rağmen 35 hasta kemik iliği nakliyle hayata tutundu

MALATYA (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin önemli kök hücre ve kemik iliği nakli merkezleri arasına yer alan Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden bu yana 35 hastaya kemik iliği ve kök hücre nakilleri yapıldı.

Kan kanseri ve kan hastalıklarının kesin tedavisi olan kök hücre ve kemik iliği nakillerinin 2010 yılından itibaren yapıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'ne bağlı Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi, Malatya ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kanser hastalarına umut oluyor.

"Asrın felaketi"nin yaşandığı 6 Şubat'taki depremlerden sağlam yapısı sayesinde etkilenmeyen 40 yataklı merkezde çalışan depremzede doktorlar, 6 Şubat depremlerinden bu yana 35 hastaya başarıyla kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirdi.

Merkezin sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, depremlerde nakil hastalarının mağdur edilmediğini belirterek, "Depremin ilk gününden itibaren kök hücre nakillerine devam ettik, hiç ara vermedik ve depremden itibaren 35 hastaya kemik iliği nakli yaptık. Yılbaşından itibaren ise toplamda 54 hastaya kemik iliği nakli yaptık." dedi.

Depremlerde hastanenin sağlam kaldığını belirten Erkurt, nakil yapılan hastaların çoğunlukla deprem bölgesinden olduğunu aktardı.

Erkurt, depremlerde önemli sayıda nakil yaptıklarını anlatarak, "Hastanemiz sağlam durumda, nakil ihtiyacı olan bütün hastaları kemik iliği nakli için davet ediyoruz. Burası devlet kurumu, hasta ve yakınından bir kuruş ücret alınmıyor. Kanını biz sağlıyoruz, trombositini Kızılay'dan ya da donörden bulduğumuz da oluyor." diye konuştu.

- "Türkiye'de depremlere rağmen en çok kök hücre nakli yapılan hastaneyiz"

Merkeze bölge illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan da hastaların geldiğini ifade eden Erkurt, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye'nin ruhsatlı, 40 yatağıyla en büyük kemik iliği nakli merkezi. Geçen yıl toplamda 177 kemik iliği nakli, ondan önceki yıl ise 277 kemik iliği nakliyle halen Türkiye'de depremlere rağmen en çok kök hücre nakli yapılan hastanesiyiz. Toplamda 2 binin üzerinde kemik iliği nakli yapmış merkeziz. Bu, ekip işidir ve ekibimiz bu işi başarıyor."

Prof. Dr. Erkurt, merkezde deneyimli ve tecrübeli sağlık ekibiyle hastalara hizmet verdiklerini dile getirdi.

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