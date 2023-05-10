Türk Kızılay, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor

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MALATYA (AA) - Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte hizmet vermeye başlayan mobil sağlık ekibinde birer doktor, hemşire ile radyoloji teknikeri bulunuyor.

Kapıdere Mahallesi'nde yaşayan depremzedeleri ziyaret eden Kızılay ekipleri, vatandaşları mobil sağlık aracında verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirdi.

Bazı depremzedeler, mobil sağlık aracına gelerek muayene oldu. Mahallede 47 depremzedeye sağlık hizmeti verildi.

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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