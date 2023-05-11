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Kanseri TÜRKÖK bağışıyla ikinci kez yendi

AA

Kanseri TÜRKÖK bağışıyla ikinci kez yendi

MALATYA (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - YUNUS HOCAOĞLU - Malatya'da 5 yıl önce kemik iliği nakli ile lenf kanserinden kurtulan Nayet Karabatak, ikinci kez nükseden hastalığından Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK) sağlanan kök hücre nakli ile hayata tutundu.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası fabrika işçisi 58 yaşındaki Karabatak'a, yaklaşık 6 yıl önce lenf kanseri teşhisi konuldu.

Karabatak, 2018 yılında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan kemik iliği nakliyle yaşama tutundu.

Aynı hastalık 5 yıl sonra yeniden nükseden ve geçen yıl kardeşlerinden yapılan kök hücre taramaları uyumsuz olan Karabatak için TÜRKÖK'e başvuruldu.

Yıl başında TÜRKÖK'ten bulunan uyumlu donör haberiyle umutlanan Karabatak, "asrın felaketi"nin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi şekilde etkilenen Malatya'da, Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ve ekibince yapılan başarılı nakille sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Erkut, AA muhabirine, 5 yıl önce kök hücre nakli yaptıkları Karabatak'ın hastalığın yeniden nüksetmesi üzerine kök hücre bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Kardeş taramalarının uyumsuz olmasıyla TÜRKÖK'e nakil için başvurduklarını anlatan Erkut, "Sağlık Bakanlığına bağlı yaklaşık 1 milyon kemik iliği donörü bulunan önemli kuruluş TÜRKÖK'te, kardeş donörü olmayan hastalara kök hücre buluyoruz. Karabatak'a TÜRKÖK taramaları sonucu tam uyumlu donör çıktı ve buradan aldığımız kök hücre ile allojenik dediğimiz kök hücre naklini gerçekleştirdik." dedi.

Erkut, nakilden sonra genel durumu iyi olan hastayı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

- "Bazı nükseden hastalara birden fazla kök hücre nakli yapıyoruz"

Lösemi ya da lenf kanseri hastalığında kök hücre naklinin en önemli tedavi yöntemlerinin başında geldiğini aktaran Erkut, şunları kaydetti:

"Hastamız 2. kök hücre naklini oldu, bu önemliydi. Biz bazı hastalığı nükseden hastalara birden fazla kök hücre nakli yapıyoruz. TÜRKÖK önemli bir kuruluş, kemik iliği bağışçısı olmalıyız. Ben de kemik iliği bağışçısıyım. Kızılay'a kan verdim, eğer uyumlu olursa bağışçı olacağımı belirtmek istedim. Hastamız depremlerde Elazığ'daydı, depremlere rağmen Malatya'ya geldi ve kök hücre naklini burada oldu."

- Depremlere rağmen kök hücre nakilleri devam etti

Karabatak ise 6 yıl önce koltuk altında şişlik şikayetiyle başvurduğu Elazığ'daki hastanede lenf kanseri tanısı konduğunu, bir süre tedavi gördükten sonra 2018 yılında Malatya'da kemik iliği nakli olduğunu anlattı.

Nakilden 5 yıl geçtikten sonra hastalığının yeniden nüksetmesiyle büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Karabatak, "TÜRKÖK'e kemik iliği için başvurmuştuk, beklerken yılbaşında sonra telefon geldi ve kök hücre bulunduğu söylendi. Nakil olmayı beklerken 6 Şubat'ta sabaha doğru deprem olunca ilk aklıma ilk önce kök hücre oldu. Deprem nedeniyle nakil işi kaldı diye çok üzüldüm, çünkü donör bulunması için beklediğim süreç çok zordu." diye konuştu.

Karabatak, yıkım ve hasarın çok olduğu Malatya'da depremlere rağmen hastanede nakil sürecinin devam etmesine çok sevindiğini gözyaşları içinde anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Depremden sonra tedaviye alındım, nakil oldum, şükürler olsun şu an çok iyiyim. Deprem olduğunda 'eyvah kök hücre nakli işi biti' dedim. Çünkü Malatya'nın her tarafı yıkılmıştı. Hastanenin bu şekilde sağlam olduğunu ve hizmet verdiğini bilmiyordum. Depremlere rağmen herkes çalışıyor. Allah razı olsun, burada doktorlar ve hemşireler çok ilgili, hizmet mükemmel. Allah bağışçıdan razı olsun. Şifayla taburcu oluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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