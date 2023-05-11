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Depremzede UMKE personeli çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı

AA

Depremzede UMKE personeli çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı

MALATYA (AA) - EMRE ILIKAN / YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çok sayıda kişinin hayata tutunmasını sağladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından ailelerini güvenli bölgeye bırakan 55 kişilik UMKE personeli, AFAD koordinasyonunda diğer ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok kişiyi enkaz altından çıkarmayı başardı.

Kentteki UMKE biriminde sağlık hizmetlerini sürdüren ekip üyeleri, yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlattı.

- "Kurtardığımız canlar bizi mutlu etti"

UMKE Malatya Bölge Koordinatörü Hasan Vural, deprem günü nöbette olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından tüm ekibi göreve çağırdıklarını belirten Vural, "İlk dakikadan itibaren harekete geçtik. UMKE ekibimiz ailelerini güvenli alanlara bırakıp hemen buraya geldi. Dört ekibimizi sahaya çıkarttık. Yıkım büyük ve çok kötüydü. Önceden birçok deprem bölgesinde görev yaptım ama bu deprem çok farklıydı. Feryat figanlar yükseliyordu." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladıklarını dile getiren Vural, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımıza 'Bulduğunuz enkaza hemen müdahale edin.' dedik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Deprem sonrası ilk 72 saatin önemli olduğunun farkındaydık. Ekibimiz ilk andan itibaren uyumadan, özverili, fedakarca çalışarak enkazdan çok sayıda vatandaşı kurtardı, yaşama tutunmasını sağladı. Kurtardığımız canlar bizi mutlu etti. Kurtardıklarımız bizi dinlendiriyordu. Birçok ilden destek için gelen sağlık ekipleri oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Teyakkuz halinde 24 saat esaslı görevimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

- Ağabeyi enkaz altında kaldı

UMKE personeli, iki çocuk babası Hakan Alpay ise deprem sonrası ailesini güvenli bölgeye bıraktıktan sonra birimine gitmeye çalıştığını aktardı.

Yoldayken ağabeyinin evinin yıkıldığını öğrendiğini ifade eden Alpay, şöyle konuştu:

"Abim iki çocuğu ve eşiyle enkaz altında kaldı. Yoğun trafik vardı. Herkes kendini dışarıya atmıştı. Yıkılan binaları görüyordum. Her taraftan ses geliyordu. Biraderlerimle konuştum. Onları abimlerin olduğu enkaz alanına yönlendirdim. Ben gidemedim. Çünkü sahada olmam, diğer ekip arkadaşlarımı toparlamamız gerekiyordu. Abim ailesiyle 4 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Bu bizim için mutluluk oldu."

Alpay, ekip arkadaşlarıyla hızlıca binaların enkazında çalışmaya başladıklarını anlatarak, "İlk andan itibaren görevimizin başındaydık. Alanlarımızı terk etmedik. Enkazdan çok sayıda vatandaşımızı sağ çıkarttık. İnsanları kurtarmanın mutluluğunu yaşadık. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. İlimizde büyük bir yıkım oldu. Zor bir süreç yaşadık. Zaman zaman ağır hasarlı binalar kendiliğinden çöküyor. Olumsuz durumlara karşı teyakkuz halindeyiz." diye konuştu.

- "Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduk"

UMKE ekibinden Ramazan Kaya da depremin hemen ardından kentte arama kurtarma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Enkaz alanında çalıştıkları esnada ikinci depreme yakalandıklarını belirten Kaya, "Yıkımın olduğu bölgeye arkadaşlarıma destek vermeye gittim. Enkaz alanında çalışırken ikinci deprem oldu. Yanımızdaki 6 katlı bina yıkıldı. Binadan kopan parçalar üzerimize düştü. Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduk. Toz dumanın içinden zor çıktık. Daha önce birçok deprem bölgesinde görev aldım, bu deprem çok farklıydı. Biz de afetzedeyiz. Herkes özveriyle çalıştı. Birçok canın yaşama tutunmasını sağladık. Yakınlarını enkaz altında bırakıp göreve gelen arkadaşlarımız oldu. Çok zor bir süreçti." ifadelerini kullandı.

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