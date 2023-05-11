Depremzede kiraz üreticilerine zirai ilaç desteği

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da çiftçilere, kiraz sineğiyle mücadele için zirai ilaç desteği sağlandı.

Şehrin kayısıdan sonra önemli geçim kaynaklarından olan kirazda kaliteyi korumak ve üreticilere destek olmak amacıyla iki ilaç firması bölgeye ücretsiz zirai ilaç gönderdi.

Yurt içi ve dışından talep edilen, coğrafi işaret tescilli "Malatya dalbastı kirazı"nın depremzede üreticileri, bu firmaların desteğiyle kiraz sineğine karşı zirai mücadele verecek.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, şubat ve mart aylarının kentte zirai mücadele için önemli aylar olduğunu söyledi. Solmaz, deprem nedeniyle evleri yıkılan çiftçilerin bir kısmının kenti terk ettiğini, ilde bulunanların ise ilaca ulaşamamaları nedeniyle kayısıda monilya hastalığının etkili olduğunu ifade etti.

Aynı durumun kirazda da yaşanmaması için çalışma yapıldığını belirten Solmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, kirazda da böyle bir durum yaşamamak için firmalardan promosyon desteği sağlayarak Yeşilyurt'ta kiraz sineğiyle mücadele için büyük destek sağladı. Çiftçilerim adına Hasdemir ve destek veren ilaç firmalarına teşekkür ederim. Bu ilaçları sağlayanlar Malatya'nın ve Türkiye'nin geleceğini sağlayan insanlar. Yardımlaşmayı seven insanlar." diye konuştu.

- Foramen tuzakları kuruldu

Kiraz sinekleriyle mücadele amacıyla foramen tuzakları kurduklarını, sinekler görüldüğünde ilaçlamaya başlanacağını anlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla bu tuzakları kurduk. Kiraz sineğinin ilk çıktığı bölgelere astığımız tuzakları günlük takip ediyoruz. İlk gördüğümüz kiraz sineğiyle birlikte ilaçlama başlayacak. Kiraz sineği giren kirazların ekonomik değeri sıfıra düşüyor, bunu önlemek için yetkililer desteklerini bizden esirgemedi. İlçede 15 bölgeye foramen tuzaklar kuruldu. Şu an bize 600 litre zirai ilaç teslim edildi, bir litre zirai ilaç 3 ton suya katılıyor. İlçemizde 1800 ton ilaç atılacak. Geçmiş yıllarda 1500 ton civarında ilaç atıyorduk. Bahçelerin yüzde 95'ini ilaçlayacağımızı düşünüyoruz. Kiraz sineği görüldüğü an çiftçilerimize bildireceğiz. Atacağımız ilaç kontak tesirli, ilaç atıldıktan sonra yağmur yağarsa ilacı yeniden kiraza atmamız gerekiyor."

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