Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.



Ersoy, beraberinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı civarında kurulmaya başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Daha sonra Malatya-Elazığ kara yolunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan konteyner kenti gezen Ersoy, sinema tırında film izlemek üzere toplanan çocuklara oyuncak dağıttı.

Ardından konteyner kentteki depremzedelerle sohbet eden Ersoy, kreşteki çocuklarla da bir araya geldi.

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