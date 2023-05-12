MASKİ'den Malatya'nın bulanık akan kaynak suyuna ilişkin açıklama:

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bulanık akan kaynak suyunun deprem öncesi değerlerine döndüğünü bildirdi.

MASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin sonrasında kentin su ihtiyacını karşılayan doğal kaynak suyunda bulanıklık olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaynak suyumuz 6 Şubat depremi öncesi NTU (suyun bulanıklık değeri) değerlerine dönmüş olup Sağlık İl Müdürlüğü tarafından içilebilir raporu verildikten sonra ikinci bir açıklama ile kamuoyuna bilgi verilecektir. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ait içme suyu depolarımızın temizlik ve hijyen çalışmaları tamamlanmıştır. Hemşehrilerimizin bireysel su depoları temizleme çalışmalarını yapmaları önem arz etmektedir."

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