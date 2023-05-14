CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, oyunu Malatya'da kullandı

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Malatya'da kullandı.

Ağbaba, Abdulkadir Eriş İlkokulu 1286 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin hem Malatya hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Deprem bölgesinde zor bir dönem geçirdiklerini anlatan Ağbaba, kendisinin de 6 Şubat'tan bu yana Malatya'da sahada olduğunu söyledi.

Ağbaba, seçimlerde hem Malatya'nın hem de kendilerinin haklarını almalarını dileyerek, "Burada yüksek sayıda milletvekili çıkararak Malatya'nın güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlarız diye düşünüyorum. Bundan sonra da görevimiz hemen yeni başlıyor. Tekrar Malatya'nın ayağa kalkabilmesi için tekrar bu sorunların çözülebilmesi için umarım Malatyalılar yetki verir ve biz de bu yetkiyle Malatya'nın kısa sürede ayağa kalkması için üzerimize düşen görevi yaparız." dedi.

Seçim öncesinde devletin her türlü imkanının iktidar tarafından kullanıldığını iddia eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gördüğü gibi hem medyada müthiş bir ayrımcılık vardı hem de devletin bütün imkanlarının kullanıldığını gördük. Bakanların koli dağıttığını, Cumhurbaşkanının devletin uçağıyla kampanya yaptığını, maalesef devletin bürokratlarının siyasi kampanya yaptıklarını gördük. Valilerin kampanya yaptığını gördük ama herkes bilsin ki umarım ittifakımız iktidar olduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında bunların hepsi tarihe karışacak. Yani artık bürokratlar, kaymakamlar, AFAD, Kızılay görevini yapacak ve hiç kimse 30 gazeteciyi karşısına alıp 30 kanalda canlı yayın yapmayacak. Türkiye'ye demokrasi gelecek tekrar. Barış ve kardeşlik içerisinde bir seçim diliyorum. Umarım hilelerin olmadığı bir günü hep beraber yaşarız. Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve herkes bu sonuca saygılı olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.