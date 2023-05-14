Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA

Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, iddiaya göre F.T'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan F.T, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, oyunu Malatya'da kullandı
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, oyunu Malatya'da ...
Malatya'da 'depremzede seçmenler' konteynerde oy kullanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da 'depremzede seçmenler' konteynerde oy ...
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, makam aracı Togg'u teslim aldı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, makam ...
Malatya'da av tüfeğiyle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da av tüfeğiyle yaralanan kişi hastanede ...
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
MASKİ'den Malatya'nın bulanık akan kaynak suyuna ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER MASKİ'den Malatya'nın bulanık akan kaynak suyuna ...
Malatyalı depremzedelerin kalıcı konutlarında inşaatlar devam ediyor
YEREL HABERLER Malatyalı depremzedelerin kalıcı konutlarında ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner ...
Bakan Ersoy: Afet bölgesi ilan edilen 17 il için yeni başvuru dönemini başlatıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Afet bölgesi ilan edilen 17 il için yeni ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konuştu:
Depremzede tekstilciler, otoparka kurulan atölyelerde tezgahlarının başına geçti
YEREL HABERLER Depremzede tekstilciler, otoparka kurulan atölyelerde ...
Malatyalı depremzede güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malatyalı depremzede güreşçiler Türkiye ...
Hastanede oluşturulan kreşte depremzede sağlık personelinin çocukları eğitim görüyor
YEREL HABERLER Hastanede oluşturulan kreşte depremzede sağlık ...
Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.