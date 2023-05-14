Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, iddiaya göre F.T'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan F.T, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.