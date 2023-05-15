AK Parti Malatya İl Başkanı Gören, seçim sonuçlarını değerlendirdi

MALATYA (AA) - AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı,

Parti binasında konuşan Gören, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve sükunet içerisinde geçmesinden dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.

Gören, sandıktan çıkan seçim sonuçlarıyla ilgili, "Netice itibariyla Cumhurbaşkanımıza yüzde 70 destek söz konusu, bu bizi son derece mutlu etti. Yine AK Parti'ye yüzde 45'in üzerinde bir teveccüh var. Bu durum bizi ayrıca mutlu etti. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli belediye başkanlarımıza, teşkilat mensuplarına ve Malatyalı hemşerilerime teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ciddi manada destek verdiler, milletvekili seçimlerinde de partimizin 4 milletvekiliyle temsilini sağladılar. Kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile milletvekili seçilen İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ile milletvekili adayları Vahit Atalan ve Ramazan Özcan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da selamlama konuşması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.