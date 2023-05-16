Battalgazi Belediyesinden YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz tekrar kursu

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MALATYA (AA) - Battalgazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek depremzede öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) Genel Tekrar Kampı düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz TYT Genel Tekrar Kampı planlandı.

Alanında uzman öğretmenler tarafından 30 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda ücretsiz verilecek dersleri ile YKS'ye hazırlanan öğrenciler derslerini son kez tekrar etme şansına sahip olacak.

Tüm konulara dair hızlandırılmış anlatımların yapılacağı kamptaki dersler saat 9.00'da başlayacak ve 16.00'ya kadar devam edecek.

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