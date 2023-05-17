Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Afet Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.
Basın kapalı gerçeklesen toplantıya, Malatya Valisi Hulusi Sahin, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.