Malatya'da Hiperbarik Oksijen Merkezi'nde çeşitli hastalıklar tedavi ediliyor

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MALATYA (AA) - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, kronik iyileşme problemi olan, yara ve yanık gibi sağlık problemleri bulunan hastalara hizmet veriyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane bünyesinde kurulan merkez, kronik iyileşme problemi olan yara, yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi gibi pek çok hastalıkta iyileşme sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Halime Akyüz ile Başhekim Muhammed Selçuk Sinanoğlu, hastane bünyesinde hizmet veren Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Akyüz, inceleme esnasında yaptığı konuşmada, tıpta hiperbarik oksijen tedavisinin modern tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul gördüğünü belirtti.

Hiperbarik oksijen tedavisinin, basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya maskeyle veya özel başlıkla yüzde 100 oksijen solutulması esasına dayanan tıbbı bir tedavi yöntemi olduğunu anlatan Akyüz, yöntemin yaklaşık 70 yıldır tıpta kullanıldığını bildirdi.

Akyüz, merkezde hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastalıklarla ilgili şunları kaydetti:

"Karbonmonoksit zehirlenmeleri, yara iyileşmesini güçleştiren ve uzuv kaybı riski taşıyan enfeksiyonlar, şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları, gazlı kangren, ciddi kronik kemik iltihapları, ani görme kaybı, ani işitme kayıpları, bazı beyin apsesi türleri, termal yanıklar, ezilme yaralanmalarında uzuv kaybı riskinde aşırı kan kayıpları, radyoterapiye bağlı iyileşme problemli doku hasarları ve yaralar."

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Selçuk Sinanoğlu da merkezin hastanede yaklaşık bir yıldır hizmet verdiğini hatırlattı.

Merkeze farklı illerden hastalar geldiğini bildiren Sinanoğlu, "Hastanemiz, Malatya ve çevre illerde bu tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için yeni bir umut kapısı, yeni bir tedavi alanı olacak. Hastanemizde depremden sonra ivedilikle cihaz bakımı yapılmış ve hiperbarik oksijen ünitesi hasta kabulüne başlamıştır. Acilen tedaviye alınan hastalarda tama yakın klinik iyileşme olmuştur. Ayrıca şehir dışından da hasta kabul edilmiştir." ifadelerini kullandı.



Sinanoğlu, bir uzman doktor ile alanında yetişmiş 7 sağlık personeliyle merkezde hastalara sağlık hizmeti verdiklerini aktardı.

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