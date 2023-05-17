Kale'de doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri hafta kapsamında Bayraktepe (Kapaz) bölgesinde doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği etkinliği gerçekleştirdi.

Şenlik alanında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim verilerek trafikte yayaların önceliği ve trafik güvenliği temalı bilgilendirme de yapıldı.

Programa Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de katıldı.

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