Malatya Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

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MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, İstiklal Savaşının başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919 tarihinin, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime boyun eğmeyen Türk Milletinin varoluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu bildirdi.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşlarının Samsun’dan Anadolu’ya ayak basarak milli mücadele meşalesini yaktıkları tarihi günün 104. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içinde olduklarını belirten Şahin, "Büyük sıkıntılar ve zorlu mücadele şartları altında, büyük bedeller ödenerek, fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir.19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından önemlidir. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği ışığımız, umudumuz, geleceğimiz olan gençlerimize büyük görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Türkiye Cumhuriyetinin, gençlerine verdiği önemi ifade eden bu emanetin şuurunda olan gençlerin, devlete, vatana, bayrağa ve milletin özgür iradesine ilelebet sahip çıkacağına, bu mukaddes değerleri canlarından aziz bilerek koruyacaklarına yürekten inandıklarını kaydetti.



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