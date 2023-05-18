Malatya'da depremzedeler konteyner ya da kiralık evlere yerleştirilecek

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve çadırda kalan depremzedeleri yıl sonu gelmeden konteyner ya da kiralık evlere geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şahin, Doğanşehir ilçesine görevlendirilen Koordinatör Vali Cüneyt Orhan Toprak ve Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Şahin, depremlerde 6 bin 444 kişinin yaralandığını, bunlardan 5'inin hala hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "400 kadar arama kurtarma ekibimizi hazır tutuyoruz, çünkü her an yeni artçılar olabiliyor." dedi.

Hedeflerinin kalıcı konutlar tamamlanana kadar depremzedelerin konteynerlerde barınmasını sağlamak olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Çadır vatandaşlarımızı uzun vadede barındıracağımız bir alternatif değil. Hedefimiz yıl sonu gelmeden çadırları kaldırmak, vatandaşlarımızı ya konteynerlere ya da kiralık eve geçirerek kalıcı konutlar bitene kadar misafir edebilmek. Kentte 60 konteyner kent var. 12 bin 577 konteynerde yaşam başladı, bu da yaklaşık 50 bin vatandaşımız demek. 60 konteyner kentin toplam konteyner sayısı 23 bin olacak. Bir ay içerisinde tüm konteyner kentleri tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

- Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların enkazının kaldırılma oranı yüzde 99,1

Esnaf için de konteyner iş yerleri kurulumunun devam ettiğini ve hak sahiplerinin kuralarla belirleneceğini belirten Şahin, bunların 5 Şubat'tan önce esnaf kaydı bulunanlara verileceğini söyledi.

Kentte depremden önce 169 bin bina ve 415 bin bağımsız bölümün bulunduğunu, 5 bin binanın tamamen yıkıldığını, bin 810 binanın ise acil yıkılacak durumda olduğunu aktaran Şahin, 36 bin binanın ağır hasar gördüğünü kaydetti.

Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların enkazlarını kaldırdıklarına işaret eden Şahin, tamamlama oranının yüzde 99,1 olduğunu ve kalan binaların özel durumundan dolayı yıkımının geciktiğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili itirazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince değerlendirildiğini ifade eden Malatya Valisi Şahin, "Burada yüzde 99 seviyesine gelince, sadece 440 bina kaldı, onları da kısa sürede bitirerek itiraz sonuçları Bakanlıkça ilan edilecek." dedi.

- Kent merkezi için bütüncül çalışma yapılıyor

Akpınar Mahallesi ve kent merkezinin düzenlenmesiyle ilgili Bakanlığın bütüncül çalışma yaptığını vurgulayan Şahin, "Şu an bitmek üzere. Bize ön sunumu yaptılar, birkaç müdahalemiz oldu. Belli bir aşamaya gelince tüm paydaşlarımızın, oda başkanlarımızın, muhtarlarımızın olduğu istişare toplantısıyla sunacağız. Bu toplantı lansman olmayacak, taslak olacak, üzerinde değişimler yapılabilir. Alacağımız reaksiyonlarla bir çalışma daha yapılacak. Son şekli verildikten sonra lansman gelecek." diye konuştu.

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca depremlerde hasar gören tescilli yapıların ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bir gazetecinin "Fahiş kira artışlarıyla ilgili sıkıntılar var. Bir de ev sahibinin hasar görmüş evin tadilatının yarısını kiracıdan isteme durumu var. Bunlarla ilgili vatandaşların ne yapması gerekiyor? Bunun için çalışma olacak mı?" yönündeki sorusuna Şahin, "Bunun için kanun gerekiyor. Ankara'nın bu hususta çalışmaları olduğunu biz de basından duyuyoruz. Bizim Valilik olarak yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Ticaret mahkemelerine başvurabilirler. Yüzde 25'in üzerindeki her türlü artış yasa dışıdır, hukuksuzdur, talep edemez. Vatandaşlarımız, 'Beni evden çıkardı, tahliye etti' diyorlar, tahliye için tahliye davası gerekir. Tahliye kararı olmadan kimse kimseyi tahliye edemez. İsterseniz ev sahibi olun. Kiracının konut dokunulmazlığını ihlal edemezsiniz." yanıtını verdi.

Şahin'in konuşmasının ardından koordinatör valiler Cüneyt Epcim ile Cüneyt Orhan Toprak da yürüttükleri çalışmaları anlattı.

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