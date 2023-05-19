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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta Malatya'ya gelecek

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta Malatya'ya gelecek

MALATYA (AA) - AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mayıs'ta Malatya'ya geleceğini açıkladı.

Parti binasında gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Namık Gören, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ile 28. dönem milletvekilliği seçimine katılımın üst seviyede olduğunu söyledi.

"14 Mayıs seçimleriyle milletimiz, PKK'lı, FETÖ'cü, tefecilerler el ele, kol kola gezenleri sandığa gömmek suretiyle bir tarih yazmıştır." diyen Gören, şöyle devam etti:

"Bu tarih ülkemizin üzerine yazılan senaryoların yırtılıp çöpe atıldığı bir tarihtir. Bu tarih milletimizi ayrıştırmak suretiyle aramıza nifak sokmaya çalışanların oyunlarının bozulduğu tarihtir. Bu tarih 28 Mayıs'ta milletimizin teveccühü ve desteğiyle kazanacağımız zaferin ayak seslerinin tarihidir. Bu tarih aynı zamanda Türkiye yüzyılı tarihidir. Türkiye yüzyılı vizyonunu ülkemize kazandıran dünya lideri, mazlumların umudu ve biz depremzedelerin umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 23 Mayıs'ta saat 13.30'da ilimize teşrif edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait konteyner kentte kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelecek. "

Gören, hemşerilerini programa davet etti.

Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldı.

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