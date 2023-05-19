AK Parti Mersin Milletvekili Faruk Dinç, konteynerde faaliyet gösteren gazetecileri ziyaret etti

MALATYA (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyaret etti.



Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Dinç, toplantılarında depremi sürekli gündemde tuttuklarını ve birinci maddelerinin deprem olduğunu söyledi.

Depremde acıların yaşandığını, yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaşmak adına vatandaşın yanında olduklarını bildiren Dinç, "Bu kapsamda depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla, depremzedeleri kentte ziyaret ettik. Çadır ile konteyner kentlerde kalanları ziyaret ederek, sorunlarını not aldık. Çadırda kalan vatandaşların özellikle konteyner talepleri var. İnşallah bunların çözümü için çalışacağız." diye konuştu.



28 Mayıs'ta seçimleri için sahada seçim çalışmasını sürdürdüklerini aktaran Dinç, "Memleketin dört bir yanında sahaya indik, 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan yapacağız. Huzur ve barış içerisinde seçimin geçmesi için de gayret edeceğiz. Tüm siyasi partilerin kutuplaştırıcı dil kullanmadan, toplumu ötekileştirmeden, uzlaşıcı bir dil kullanılmasını ve kirli algılardan uzak durması gerektiği hususunda siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Memleketin faydasına olan siyasetin yapılmasını ve siyasetin de temel amacının halka hizmet olmasını hatırlatmış olalım." ifadelerini kullandı.

Dinç'e, ziyaretlerde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Yunus Emiroğlu ve partinin Malatya İl Başkanı İlker Dönmezer eşlik etti.

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