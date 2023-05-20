Malatya'da hırsızlıkla etkin mücadele amacıyla "Avcı" isimli ekipler oluşturuldu

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıkla etkin mücadele kapsamında mevcut ekiplere ek olarak "Avcı" isimli ekipler oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya Emniyet Müdürlüğü personelinin 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem afeti sonrasında her ne kadar depremden vatandaşlar gibi etkilenmiş olsa da ilk andan itibaren gerek arama kurtarma, gerek asayişin tesis edilmesinde üzerlerine düşen vazifeyi eksiksiz yerine getirdiği ve getirmeye devam ettiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün takviye olarak gönderdiği ekiplerle vatandaşların can ve mal güvenliğinin temin edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda sorumluluk bölgemizde yer alan tüm mahallelerde öncelikli olarak hırsızlık suçuyla etkin mücadele kapsamında mevcut çalışan ekiplerimize ilave olarak 64 ekip ve 380 personel ile 'Avcı' isimli ekipler oluşturulmuştur. Polis sorumluluk bölgesindeki tüm cadde ve sokakların zimmetlendiği Avcı ekipleri 24 saat esasına göre hırsızlıkla etkin ve sonuç odaklı mücadele edecektir. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizin huzuruyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla, aralıksız devam edecektir."





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