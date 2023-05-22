Malatya'da depremzede esnafa 350 milyon liralık kalkınma desteği

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda iş yerinin yıkıldığı ve ağır hasar gördüğü Malatya'da, Fırat Kalkınma Ajansınca yaklaşık 350 milyon liralık kaynakla esnafın kalkınması sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansının Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, AA muhabirine, "asrın felaketi"ndeki depremlerden ekonomik anlamda da en fazla etkilenen 4 ilden birisinin Malatya olduğunu söyledi.

Genel Müdürlüğün, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planı programı kapsamında, deprem bölgelerine destekleri sürdürdüğünü vurgulayan Yoğunlu, şöyle devam etti:

​​​​​​​"Cazibe merkezi ve sosyal gelişmeyi destekleme programları kapsamında onaylanan 165 milyon liralık deprem sonrası kaynağı ilimizde kullanıyoruz. Ajans olarak iş gücü ve iş yeri kaybından etkilenen Malatya'da, özellikle önemli yatırımlar yapılıp yeniden toparlanma ve acil olarak müdahale edilecek alanları belirliyoruz. İnşallah geliştirdiğimiz projelerle 6 Şubat depremi sonrası dönemini kapsayacak şekilde toplamda yaklaşık 350 milyon liralık büyük ölçüdeki önemli kaynağı, Bakanlığımızın onayıyla doğrudan buraya sağlamış olacağız."

Kentte ekonomik anlamda depremin etkilerinin yoğun şekilde görüldüğünü aktaran Yoğunlu, Malatya'da hızlı şekilde esnaf ve sanayicilerin deprem öncesi duruma gelmesi için yoğun çalışıldığını vurguladı.

Yoğunlu, Malatya şehir merkezinin yanı sıra merkezdeki çarşı esnafının da depremlerden olumsuz etkilendiğini ve Ajans olarak kente ilk etapta 165 milyon liralık kaynak sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Malatya genelinde özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 22 bin 866 esnaf var. Sayılar değişebilir, bizdeki sayıya göre 1966 esnafın iş yeri bu depremde acil yıkılacak, yıkık veya ağır ya da orta hasarlı olduğu görülüyor. Bu tabloya göre ilimizde valimiz koordinesinde esnafa geçici iş yerleri sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor."

- 3 bin 500'ün üzerinde çarşı ve dükkanın önemli kısmı tamamlandı

Kent genelinde Malatya Valisi Hulusi Şahin öncülüğünde 36 bölgede geçici çarşı oluşturulduğunu belirten Genel Sekreter Yoğunlu, deprem konutları ile iş yerleri için altyapı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Yoğunlu, Malatya'da 3 bin 500'ün üzerinde çarşı ve dükkanın önemli kısmının tamamlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada iş yerleri tamamlanınca, ticaret canlandıkça, insanımız geri döndükçe ilimiz önemli şekilde etkilendiği bu depremlerden hızlı şekilde toparlanacak ve eski Malatya'nın ekonomik, ticari ve sosyal hareketliliği, yaşam kalitesi yüksek kimliği yerine gelecektir. Fırat Kalkınma Ajansı olarak buradaki yatırımları ve yapılacakları iyi analiz edip devletimizin önemli kaynağını en etkin şekilde kullanarak burada yürütülen büyük toparlanma ve ihya faaliyetlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

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