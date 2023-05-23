Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya merkezli Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında, 889 uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram esrar, 1 otomatik tabanca ile 26 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.T, R.T. ve M.K, tutuklandı, A.L.E, M.B. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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