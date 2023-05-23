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MALATYA (AA) - Malatyalı sporcular, Tai Chi Türkiye Şampiyonası'ndan 12 madalyayla döndü

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da 20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonasına katılan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Melekbaba Gençlik Merkezi sporcuları, 12 madalya aldı.



Şampiyonaya antrenör Nevzat İkis yönetiminde katılan 14 sporcudan yıldız erkeklerde Bünyamin Dere altın madalya alırken, Bedirhan Güngör gümüş, Sami Yusuf Karaca ise bronz madalya elde etti.

Genç bayanlarda Rabia Nur Yarar ikincilik elde ederek gümüş madalya alırken, Hatice Yarar üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yıldız kız üst miniklerde Hasret Ördek ve Hilal Alabacak gümüş madalya aldı.

Yıldız bayanlarda İlkay Yağmur İzci, Nisanur Deneç, Sevil Özdemir, Rabia Nur Yalpiri ve Kübra Alabacak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcular şampiyonadan 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya ile Malatya'ya döndü.

Melekbaba Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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