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BBP Genel Başkanı Destici Malatya'da konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici Malatya'da konuştu:

MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Allah muhafaza bunlar (Kemal Kılıçdaroğlu) Türkiye'de yönetimi ele geçirseler Türkiye bölünür, Türkiye batar. Buna izin verecek miyiz? Vermedik, vermeyeceğiz."

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan Malet Geçici Konaklama Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Destici, "Tabii evlerini kaybedenler var, evleri hasarlı durumda olanlar var. Devletimiz güçlüdür, ülkemiz büyüktür, elbette giden canları geri getiremeyiz. Lakin onun dışındaki tüm kayıplarımızı devletimiz karşılamaktadır ve karşılayacaktır. Yedili masadakiler, depremzedeler oy vermedi diye onları kaldıkları yerden çıkarma hadsizliği, ahlaksızlığı yapsalar da ya da depremzedelerimize ağır hakaretler yapsalar da biz bunları reddediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı olarak oya göre hizmet etmediklerini ve etmeyeceklerini dile getiren Destici, "Kimin ihtiyacı varsa kim mağdursa onun yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz ve inşallah devletimiz, hükümetlerimiz ve Cumhur İttifakı'mız bundan sonra da sadece seçime kadar değil seçimden sonra da Malatya'da olacak, depremzedelerimizin yanında olacak ve onların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tarihi seçimin birinci ayağını geride bıraktıklarını, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekilliği seçiminin sonuçlandığını dile getiren Destici, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu ele geçirdiğini belirtti.

Destekleri için vatandaşlara teşekkür eden Destici, şunları kaydetti:

"Seçimin Cumhurbaşkanlığı ayağında da Cumhur İttifakı adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark attı. Bu pazar günü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci ayağı var ve artık bu nihai seçim. Şimdi bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, sizlerin refahını, huzurunu, mutluluğunu, güvenliğini esas alan Cumhur İttifakı'mız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta ise PKK'nın yol arkadaşları var. Şimdi bunların hangi sözüne inanacaksınız. 14 Mayıs'tan önce 'Yerel yönetimlere özerklik şartını getireceğim' diyerek PKK'ya, HDP'ye Türkiye'nin bir bölgesinde özerklik vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu var. Yetmiyor. 14 Mayıs'tan önce ne diyor 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına YPG, PYD olsun' diyor. YPG kim PKK, PKK kim HDP, HDP kim, PYD. Kahrolsun PKK, kahrolsun YPG, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kürt'üyle, Türkmen'iyle Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Boşnak'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milleti diyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olması halinde Öcalan'ı, Demirtaş'ı, PKK'ya destek olanları, PKK'lıları cezaevinden çıkaracağını söylediğini, 14 Mayıs'ta milletten şamar yiyince u dönüşü yaptığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu; güler misin, ne yaparsın bilmiyorum; 'Kandil'i yerle bir edeceğiz' diyor. İnanana. Ya zaten Kandil'i Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman Mehmetçiğimiz, Özel Harekat'ımız zaten her gün yerle bir ediyor. Kandil'de terörist kalmadı. 14 Mayıs'tan önce 'Teröristleri bırakacağız' diyen Kılıçdaroğlu şimdi diyor ki 'Teröre destek veren herkesi yargılayacağız' diyor. Şimdi biz 14 Mayıs'tan önceki Kılıçdaroğlu'na mı inanacağız, 14 Mayıs'ta istediği oyu alamayınca her türlü vaadi temelsiz bir şekilde atan, inanmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'na mı inanacağız. Evet esas olan 14 Mayıs'tan önce söyledikleridir. Bunlar PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yaptılar mı, FETÖ'yle işbirliği yaptılar mı, Suriye'de PKK'ya devlet kurdurmaya çalışan ABD'yle işbirliği yaptılar mı? Evet. Avrupa Birliği'nin bazı Türkiye aleyhtarı ülkeleriyle işbirliği yaptılar mı? Evet. Şimdi bu işbirliklerini örtmek için yalan üstüne yalan söylüyor ama bizim milletimiz, siz asil insanlarımız buna itibar etmedi ve etmeyecek Allah'ın izniyle. İşte sadece burada değil, bakın güya bunlar demokratik ama kendi içlerinden çıkan adaya bile tahammülleri yok. Güya bunlar yardımsever ama depremzedelerimize bile ettikleri yardımı oy için yaptıkları ortaya çıktı. Bunların hiçbir sözüne inanılmaz güvenilmez. Allah muhafaza bunlar Türkiye'de yönetimi ele geçirseler Türkiye bölünür, Türkiye batar. Buna izin verecek miyiz? Vermedik, vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle bu pazar günü hep birlikte, hepimiz eksiksiz bir şeklide bir ferdimiz bile eksik kalmayacak. Hepimiz sandığa gideceğiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz Allah'ın izniyle."


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