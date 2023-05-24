Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zülküf Erden'in (81) kullandığı 44 DZ 788 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Sandıkkaya Mahallesi çıkışında, Ş.K. (60) yönetimindeki 44 HN 902 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada sürücü Zülküf Erden öldü, eşi Satı Erden (70) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Satı Erden, daha sonra Malatya'ya sevk edildi.

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