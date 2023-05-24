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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da Zafer Partisi'nden istifa

AA

Malatya'da Zafer Partisi'nden istifa

MALATYA (AA) - Malatya'da Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegeli ve teşkilatı partilerinden istifa etti.

Çekmegeli, yazılı açıklamasında, parti teşkilatında bulunma nedenlerinin Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırmak olduğunu belirtti.

Fakat parti başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklamasının kendilerinin milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü belirten Çekmegeli, şunları kaydetti:

"Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız. Hatta ve hatta HDP, desteğini 6'lı masa koalisyonundan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sebeple genel başkanımızın açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız Sayın Sinan Oğan'ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın CHP ortaklığı nedeniyle ilçe teşkilatı olarak istifa ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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